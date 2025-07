Accenture: rachat de Systema dans l'automatisation information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 12:16









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mardi avoir fait l'acquisition de Systema, une société allemande spécialisée dans les logiciels et les services de conseil pour l'automatisation industrielle afin de soutenir ses clients issus du secteur des semi-conducteurs.



Basée à Dresde, Systema emploie plus de 240 personnes et possède une expertise reconnue dans les technologies d'exécution de la production (MES), notamment celles basées sur SAP et Critical Manufacturing.



'La production de semi-conducteurs est complexe et hautement spécialisée', rappelle Christina Raab, la responsable d'Accenture pour l'Autriche, la Suisse et l'Allemagne.



'L'expertise de Systema va nous permettre d'étendre nos capacités et accélérer notre développement sur ce secteur stratégique', a-t-elle ajouté.



Accenture souligne qu'en dépit des progrès réalisés par le secteur, de nombreuses opérations en usine restent peu automatisées, en particulier en Europe.



Du point de vue du géant de l'externalisation, l'automatisation des équipements existants est appelée à devenir une étape cruciale en vue de maintenir la compétitivité de la région.



Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.





