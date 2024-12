Accenture: projet tripartite en cryptographie post-quantique information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Banco Sabadell annonce avoir mené à bien un projet conjoint avec Accenture et QuSecure pour explorer l'adoption des technologies de cryptographie post-quantique (PQC) dans son infrastructure.



Ce projet vise à renforcer la résistance aux attaques quantiques, avec l'utilisation du logiciel de QuSecure pour la flexibilité cryptographique et des bibliothèques open-source pour moderniser et orchestrer le chiffrement.



La collaboration a permis de définir les étapes nécessaires pour que la banque devienne résiliente aux attaques quantiques et d'estimer l'adoption des technologies de sécurité quantique.





