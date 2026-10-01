Accenture prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations grâce à une forte demande en matière de conseil

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Accenture ACN.N a annoncé jeudi une prévision de croissance de son chiffre d'affaires annuel supérieure aux estimations, grâce à une forte demande des clients pour sesservices de conseil, ce qui a fait bondir son titre de plus de 17 % en pré-ouverture.

Ces prévisions suggèrent que l'activité de conseil d'Accenture a bien résisté malgré l'incertitude macroéconomique et la menace de disruption liée à l'IA, qui a pesé sur son cours.

L'action de la société basée à Dublin, en Irlande, avait chuté de 31 % cette année, à la clôture de la séance précédente.

Le chiffre d'affaires du pôle conseil s'est élevé à 9,28 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 8,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les prises de commandes du quatrième trimestre ont augmenté de 4 % en glissement annuel pour atteindre 22,17 milliards de dollars, ce qui témoigne de la résilience des dépenses des clients dans les projets informatiques.

Accenture prévoit une croissance annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre 3 % et 6 %, contre une estimation moyenne des analystes de 3,9%.

En juillet, son concurrent Cognizant CTSH.O a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels après avoir enregistré une forte croissance dans son activité de services financiers.

Accenture a annoncé un chiffre d'affaires de 18,68 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 18,03 milliards de dollars.