 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Accenture prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations grâce à une forte demande en matière de conseil
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 13:36

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, du contexte et des informations sur l'évolution du cours de l'action)

Accenture ACN.N a annoncé jeudi une prévision de croissance de son chiffre d'affaires annuel supérieure aux estimations, grâce à une forte demande des clients pour sesservices de conseil, ce qui a fait bondir son titre de plus de 17 % en pré-ouverture.

Ces prévisions suggèrent que l'activité de conseil d'Accenture a bien résisté malgré l'incertitude macroéconomique et la menace de disruption liée à l'IA, qui a pesé sur son cours.

L'action de la société basée à Dublin, en Irlande, avait chuté de 31 % cette année, à la clôture de la séance précédente.

Le chiffre d'affaires du pôle conseil s'est élevé à 9,28 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 8,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les prises de commandes du quatrième trimestre ont augmenté de 4 % en glissement annuel pour atteindre 22,17 milliards de dollars, ce qui témoigne de la résilience des dépenses des clients dans les projets informatiques.

Accenture prévoit une croissance annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre 3 % et 6 %, contre une estimation moyenne des analystes de 3,9%.

En juillet, son concurrent Cognizant CTSH.O a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels après avoir enregistré une forte croissance dans son activité de services financiers.

Accenture a annoncé un chiffre d'affaires de 18,68 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 18,03 milliards de dollars.

Valeurs associées

ACCENTURE-A
199,760 USD NYSE -6,08%
COGNIZANT TECH SO-A
58,2650 USD NASDAQ -4,30%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,8 -0,19%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
SOITEC
170,7 +7,66%
NANOBIOTIX
22,86 -10,00%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank