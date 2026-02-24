 Aller au contenu principal
Accenture met la main sur Verum Partners au Brésil
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 14:53

Accenture fait part de l'acquisition de Verum Partners, société brésilienne de gestion d'infrastructures et de projets d'investissement dotée d'une expertise approfondie dans les secteurs minier, métallurgique, du transport, de la logistique, chimique et énergétique.

Le groupe américain réunira ainsi ses propres capacités numériques et avancées d'IA avec le leadership de Verum Partners en matière d'exécution sur site afin d'aider ses clients en Amérique latine à rendre leurs projets d'infrastructure plus efficaces.

Fondée en 2017 et basée à Belo Horizonte, Verum Partners compte plus de 180 employés disposant d'une vaste expérience pratique sur le terrain, qui rejoindront la division infrastructures et projets d'investissement d'Accenture.

Verum Partners est spécialisée dans l'identification et l'élimination des inefficacités tout au long du cycle de vie des projets, de la faisabilité à l'ingénierie, à la construction, à la mise en service et à la remise en service opérationnelle.

Sa gestion de projet approfondie et son expertise sectorielle aident les organisations à réduire les remaniements, à améliorer la productivité et à livrer leurs projets industriels complexes opérationnels plus rapidement.

Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués par le groupe de conseil et de services d'externalisation. L'achèvement est soumis aux conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires.

