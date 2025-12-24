Accenture met la main sur Cabel Industry en Italie
Cette acquisition renforcera le portefeuille de services managés d'Accenture Financial Advanced Solutions & Technology (AFAST), le centre d'excellence technologique du groupe dédié aux services financiers en Italie.
Avec Cabel Industry, AFAST sera mieux placé pour fournir des solutions informatiques avancées aux secteurs bancaire et de l'assurance, et accélérer l'adoption de la technologie auprès des institutions de marché intermédiaire.
Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués. La finalisation de l'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles. Depuis 2023, Accenture a finalisé sept acquisitions stratégiques en Italie.
