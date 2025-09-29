 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 884,63
+0,18%
Accenture investit dans Rehuman, insurtech spécialisée dans l'IA
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 14:32

Accenture annonce un investissement via Accenture Ventures dans Rehuman, startup britannique qui développe une plateforme d'engagement client et un portefeuille digital pour le secteur de l'assurance. La solution permet aux courtiers de renforcer la relation client grâce à des alertes automatisées sur les renouvellements, des recommandations personnalisées et une meilleure fidélisation.

Pour les assurés, l'outil centralise et sécurise la gestion des contrats, analyse les couvertures et compare les offres grâce à l'intelligence artificielle. Selon Khalid Lahraoui, responsable du secteur Assurance chez Accenture, cette initiative 'transforme la relation assureurs-assurés en expériences plus personnalisées et pertinentes'.

Aaron Sherwood, fondateur et CEO de Rehuman, souligne que cette technologie vise à offrir aux courtiers, agents et assureurs un avantage concurrentiel durable en monétisant l'engagement client. Rehuman intégrera également Project Spotlight, l'accélérateur d'Accenture Ventures pour les startups IA et data.

Les modalités financières de l'investissement n'ont pas été communiquées.

Valeurs associées

ACCENTURE-A
239,080 USD NYSE 0,00%
