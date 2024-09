Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: investit dans Emtech information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 12:58









(CercleFinance.com) - Accenture annonce un investissement dans Emtech, une entreprise de technologie financière, via Accenture Ventures.



Cet investissement aidera Emtech à transformer les infrastructures des banques centrales et à faciliter la régulation des fintechs dans un environnement numérique. Les produits d'Emtech seront intégrés aux services de transformation bancaire d'Accenture.



Cet investissement illustre l'engagement d'Accenture à soutenir les entrepreneurs sous-représentés en offrant financement, mentorat et connexions avec ses clients et partenaires.





Valeurs associées ACCENTURE-A 341,71 USD NYSE +0,58%