Accenture: forme à l'IA les salariés d'une banque de Dubaï information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 17:37









(CercleFinance.com) - Accenture annonce une collaboration avec la Commercial Bank of Dubai (CBD) visant à former les employés de la banque aux domaines de la donnée et de l'IA.



CBD devient ainsi la première banque des Émirats arabes unis à lancer un programme global de culture des données, permettant à ses employés d'obtenir des certifications.



Ainsi, alors que le secteur des services financiers traverse une transformation numérique sans précédent, le programme CBD AI and Data for the Future dotera les employés de la banque des compétences essentielles pour rester à la pointe de l'innovation, assure Accenture.



Ce programme, soutenu par Udacity, vise à renforcer les compétences numériques des employés pour améliorer l'expérience client et la résilience opérationnelle.







