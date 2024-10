Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: finalise l'acquisition de consus.health information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition de consus.health, un cabinet de conseil en gestion de la santé de premier plan en Allemagne.



Consus.health propose des services allant de la stratégie médicale et de la gestion des patients à l'approvisionnement et à la logistique, en passant par la gestion des infrastructures et les services de planification de la construction.



Avec cette opération, Accenture compte renforcer sa capacité à aider les prestataires de soins de santé et les hôpitaux en Allemagne, en Autriche et en Suisse à 'améliorer la qualité de leurs soins'.





