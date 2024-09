Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: extension du partenariat avec Unilever information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 12:04









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé jeudi une extension de son partenariat stratégique avec Unilever avec la signature d'un accord portant sur l'amélioration de la productivité du fabricant de produits de grande consommation grâce aux fonctionnalités liées à l'IA.



Dans le cadre de ce projet pluriannuel, le groupe anglo-néerlandais s'appuiera sur la plateforme d'automatisation intelligente myWizard développées par Accenture, notamment afin d'accélérer la conception numérique de nouveaux produits.



Unilever, qui dit déjà utiliser quelque 500 applications dédiées à l'AIA, explique que cette collaboration va lui permettre d'identifier les domaines où l'intelligence artificielle peut s'avérer la plus efficace.



L'an dernier, Accenture et Unilever avaient noué un partenariat dans l'IA générative, une initiative qui avait conduit le groupe de consommation courante à lancer son propre laboratoire mondial d'IA, baptisé 'Horizon3 Labs', à Toronto.





Valeurs associées ACCENTURE-A 343,91 USD NYSE +0,59%