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Accenture et AWS s'allient pour des offres destinées aux ETI
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 15:10
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Accenture, par l'intermédiaire de sa nouvelle activité Accenture Edge, annonce une collaboration avec Amazon Web Services (AWS) afin d'aider les entreprises de taille intermédiaire (ETI) à accélérer leur transformation technologique, en s'appuyant sur les infrastructures cloud ainsi que sur les services de sécurité et d'IA d'AWS.

Partenaire stratégique d'Accenture Edge, la nouvelle activité d'Accenture destinée aux entreprises réalisant entre 300 MUSD et 3 MdsUSD de chiffre d'affaires annuel, AWS fournira des services avancés d'IA et de cloud, ainsi que des ressources dédiées, de façon à aider Accenture à concevoir et à déployer des solutions adaptées aux besoins des entreprises de taille intermédiaire.

La collaboration entre Accenture Edge et AWS comprend six offres destinées aux ETI et disponibles sur AWS Marketplace, des solutions prêtes à être déployées pour accompagner la migration sécurisée vers le cloud, la gestion des infrastructures, ainsi que l'amélioration de l'expérience client et des centres de contacts grâce à l'IA.

Parmi ces offres figure notamment Agentic Data Discovery, un accélérateur reposant sur des agents d'IA, conçu pour faciliter l'identification, la migration et la modernisation des données, ainsi que l'optimisation des performances.

Les deux groupes proposent également AI-Powered Instance Migration, une solution destinée à accélérer la migration des machines virtuelles vers AWS grâce à AWS Transform, qu'Accenture complète avec des agents d'IA capables d'automatiser les tâches répétitives et de simplifier le processus de migration.

L'offre Connected Customer Experience Innovation Services permet d'enrichir les technologies existantes des centres de contacts avec des fonctionnalités avancées, telles que l'IA conversationnelle, les notifications proactives, les agents virtuels, les prévisions prédictives et l'intégration de plateformes à l'aide des services AWS.

La solution Optimization Health Check est destinée à identifier les possibilités d'optimisation des dépenses et de l'utilisation du cloud, afin d'analyser les infrastructures existantes et de maximiser le rendement des investissements réalisés dans le cloud.

Le service RAI Red Teaming permet de tester de manière proactive les systèmes d'IA face à des comportements hostiles inspirés de situations réelles, afin d'identifier et de réduire les risques de cybersécurité liés à l'IA avant leur déploiement.

Enfin, Secure Cloud Foundation, un accélérateur d'automatisation de la sécurité reposant sur les technologies AWS, permet de créer et de déployer rapidement une infrastructure cloud sécurisée et prête pour la production à l'aide d'AWS Control Tower.

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