Accenture et Apptio accompagnent PPL dans la modernisation de sa gestion technologique
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 14:41
Accenture met en place une nouvelle plateforme de gestion financière technologique, alimentée par les solutions d'Apptio, permettant un suivi en temps réel des données et une automatisation des rapports. Selon Dean Del Vecchio, vice-président exécutif Technologie et Innovation chez PPL, cette approche 'aide à débloquer des insights plus profonds sur les investissements technologiques afin de moderniser le réseau et créer plus de valeur'.
Ce projet s'inscrit dans la transition de PPL vers des infrastructures cloud, l'intelligence artificielle et l'automatisation. Il repose sur un partenariat élargi entre Accenture et Apptio pour accélérer l'adoption du FinOps et optimiser les coûts technologiques en Amérique du Nord.
