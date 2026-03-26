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Accenture et Anthropic vont sécuriser et développer des opérations de cybersécurité pilotées par l'IA
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 11:12

Accenture annonce que le lancement de Cyber.AI, une solution propulsée par le modèle Claude d'Anthropic, vise à transformer les opérations de cybersécurité en passant d'une réponse humaine à des capacités continues pilotées par l'IA.

La plateforme combine les agents propriétaires d'Accenture avec plus de vingt ans d'expertise en cybersécurité et s'appuie sur plus de 30 000 professionnels pour accélérer la prise de décision à grande échelle.

Cyber.AI intègre notamment Agent Shield, conçu pour protéger, surveiller et gouverner en temps réel les agents d'IA autonomes.

Claude agit comme moteur de raisonnement, permettant de synthétiser les données de sécurité et d'apporter des analyses contextuelles sur l'ensemble du cycle de sécurité.

Les capacités d'agent facilitent l'automatisation des flux de travail en renforçant l'analyse et la prise de décision.

La solution inclut des garde-fous et des contrôles de niveau entreprise afin d'assurer la conformité aux politiques et à la gestion des risques.

Ce lancement intervient dans un contexte de forte évolution des menaces, alors que près de 90 % des organisations considèrent les vulnérabilités liées à l'IA comme le risque cyber le plus croissant, selon le Forum économique mondial.

" Les adversaires utilisent l'IA pour compresser les délais d'attaque de semaines à plusieurs heures, tandis que les contrôles traditionnels sont conçus pour des menaces à vitesse humaine ", a déclaré Damon McDougald, responsable mondial des services de cybersécurité chez Accenture.

" Avec Claude d'Anthropic au coeur de Cyber.AI, nous pouvons aider les organisations à fonctionner à la vitesse et à l'échelle des machines, tout en garantissant que les systèmes d'IA qu'elles déploient sont sécurisés et gouvernés dès le premier jour. "

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