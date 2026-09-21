Accenture et Anthropic s'allient pour sécuriser l'IA

Alors qu'ils prévoient d'investir chacun au moins 1 MdUSD au cours des cinq prochaines années dans la sécurité de l'IA, Accenture et Anthropic annoncent un partenariat visant à constituer une équipe spécialisée d'évaluateurs qui travaillera directement aux côtés des équipes internes d'Anthropic et de ses partenaires chargés de la sécurité.

Cette équipe aura pour mission d'évaluer et de tester les modèles d'IA d'Anthropic, notamment au moyen d'exercices de red teaming, afin d'identifier leurs éventuelles vulnérabilités. Elle réalisera également des évaluations portant sur l'alignement des modèles et testera les dispositifs de sécurité destinés à encadrer leur fonctionnement.

"L'évaluation intégrée est un domaine émergent et nous sommes impatients de travailler avec Anthropic pour accélérer son développement, car nous considérons qu'elle constituera à l'avenir un élément important de la sécurité de l'IA", affirme Julie Sweet, PDG d'Accenture.

Dans le cadre de ce partenariat, Accenture s'appuiera sur son expertise en matière d'IA responsable ainsi que sur les compétences techniques et de sécurité de Faculty, société spécialisée dans l'IA appliquée récemment acquise par le groupe de conseil et de services technologiques.

Faculty possède notamment une expertise dans le test et l'évaluation de modèles développés par plusieurs grands laboratoires spécialisés dans l'IA, ainsi que dans la conception de systèmes d'IA complexes intégrant des exigences de sécurité et d'éthique. Ses activités couvrent notamment les secteurs public, de la défense, de la santé et des infrastructures.