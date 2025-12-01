Accenture en hausse grâce au partenariat avec OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions de la société de conseil en informatique Accenture ACN.N augmentent de 4,8 % à 262 $ avant le marché

** Accenture a annoncé un partenariat avec OpenAI qui équipera les professionnels de ChatGPT Enterprise et aidera OpenAI à étendre ses capacités aux entreprises

** Accenture déclare qu'OpenAI sera l'un de ses principaux partenaires en matière d'IA pour sa prochaine génération de services alimentés par l'IA

** Dans le cadre de cet accord, OpenAI et Accenture lancent également un nouveau programme phare pour les clients de l'IA

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de ~29% depuis le début de l'année