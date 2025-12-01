 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 075,49
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Accenture en hausse grâce au partenariat avec OpenAI
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions de la société de conseil en informatique Accenture ACN.N augmentent de 4,8 % à 262 $ avant le marché

** Accenture a annoncé un partenariat avec OpenAI qui équipera les professionnels de ChatGPT Enterprise et aidera OpenAI à étendre ses capacités aux entreprises

** Accenture déclare qu'OpenAI sera l'un de ses principaux partenaires en matière d'IA pour sa prochaine génération de services alimentés par l'IA

** Dans le cadre de cet accord, OpenAI et Accenture lancent également un nouveau programme phare pour les clients de l'IA

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de ~29% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ACCENTURE-A
249,800 USD NYSE +0,79%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank