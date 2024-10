Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: élargit son partenariat avec Nvidia information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 15:40









(CercleFinance.com) - Accenture annonce élargir son partenariat avec Nvidia incluant la création par Accenture d'un nouveau groupe d'affaires dédié à Nvidia, pour aider les entreprises du monde entier à accélérer rapidement leur adoption de l'IA.



Ce nouveau groupe aidera les clients à poser les bases de la fonctionnalité d'IA agentique en utilisant l'AI Refinery d'Accenture, qui exploite l'ensemble des solutions Nvidia AI.



L'AI Refinery d'Accenture sera disponible sur toutes les plateformes cloud publiques et privées, et s'intégrera de manière transparente avec les autres groupes d'affaires d'Accenture pour accélérer l'IA dans l'écosystème SaaS et Cloud AI.





