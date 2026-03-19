Accenture dépasse ses estimations de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une forte demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture pour mettre en avant un chiffre d'affaires trimestriel dépassant les estimations, actualisation du cours de l'action, ajout de commentaires de dirigeants et d'analystes) par Anhata Rooprai

Accenture ACN.N a battu les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel jeudi grâce à une forte demande de services qui aident les entreprises à adopter l'intelligence artificielle et à passer au cloud, ce qui a fait grimper les actions de la société de conseil en informatique de plus de 3 %.

Les sociétés de conseil mondiales telles qu'Accenture et Cognizant bénéficient d'une forte demande de la part des entreprises qui recherchent des partenaires technologiques externes pour automatiser des tâches complexes. Cognizant a prévu des revenus annuels supérieurs aux estimations le mois dernier. Les acquisitions d'entreprises à croissance rapide et d'actifs axés sur l'IA représenteront environ 5 milliards de dollars de dépenses cette année, a déclaré Julie Sweet, directrice générale d'Accenture , alors que l'entreprise tire parti de ses finances solides pour se développer. Accenture a également fait de l'utilisation des outils d'IA et de la contribution des employés au travail basé sur l'IA une partie formelle des évaluations de performance, a ajouté Mme Sweet.

Les investisseurs ont suivi de près la capacité d'Accenture à traduire le boom de l'IA en croissance rentable. Au deuxième trimestre, l'entreprise a enregistré 22,1 milliards de dollars de réservations. "Les réservations record montrent qu'Accenture est sollicité par les entreprises pour les aider à naviguer dans le nouveau monde complexe qui place l'IA en son cœur, mais il y a d'énormes points d'interrogation sur la façon dont ces dépenses pourraient fluctuer au cours de l'année à venir", a déclaré Danni Hewson, responsable de l'analyse financière chez AJ Bell.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 8,3 % pour atteindre 18,04 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 28 février, dépassant les estimations de 17,84 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice s'est élevé à 2,93 dollars par action, contre 2,82 dollars par action au cours du même trimestre de l'année dernière.

L'entreprise s'attend à une baisse de 1 % de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2026 en raison de la réduction des dépenses fédérales, bien que la directrice financière Angie Park ait déclaré que l'entreprise devrait renouer avec la croissance au quatrième trimestre. Accenture a également relevé la limite inférieure de ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel de 2 % à 3 %, tout en maintenant la limite supérieure à 5 %. La nouvelle prévision est toutefois inférieure aux attentes des analystes, qui tablaient sur une croissance de 6,1 %.

La société a déclaré que ses prévisions reflétaient sa meilleure vision de l'impact potentiel du conflit au Moyen-Orient.