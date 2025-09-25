Accenture déçoit avec ses prévisions de croissance, le titre à la peine
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 14:17
Le groupe américain de conseil et de services technologiques a annoncé ce matin que son bénéfice net sur le trimestre clos à la fin du mois d'août s'était établi à 1,41 milliard de dollars, soit 2,25 dollars par action, en baisse par rapport au profit de 1,68 milliard de dollars (2,66 dollars par titre) enregistré un an plus tôt.
Sur une base ajustée, le BPA ressort à 3,03 dollars, alors que les analystes attendaient en moyenne un BPA de 2,98 dollars.
Son chiffre d'affaires trimestriel a lui augmenté de 7% à 17,6 milliards de dollars, contre un consensus de 17,4 milliards.
Pour son nouvel exercice 2025/2026, le groupe américain a déclaré viser un bénéfice annuel compris entre 13,52 et 13,90 dollars, soit une hausse de 5% à 8%, là où le marché visait 13,78 dollars.
Il dit par ailleurs anticiper une croissance de son chiffre d'affaires annuel de 3% à 6% en devises locales, soit une nette décélération en comparaison de la croissance de 7% sur l'exercice écoulé.
Accenture a également annoncé avoir de presque 10% son dividende trimestriel pour le porter à 1,63 dollar, contre 1,48 dollar précédemment, tandis que son conseil d'administration a approuvé un plan supplémentaire de rachats d'actions pour un montant de cinq milliards de dollars, ce qui porte l'enveloppe en cours à 7,9 milliards.
Le titre, en baisse de 32% depuis le début de l'année, cédait plus de 4% jeudi en préouverture à la Bourse de New York dans le sillage de ces annonces.
