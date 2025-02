Accenture: collaboration avec Repsol sur l'IA générative information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 12:22









(CercleFinance.com) - Repsol annonce l'extension de sa collaboration avec Accenture pour accélérer l'adoption de l'IA générative au sein de l'entreprise.



Cette initiative s'inscrit dans l'évolution de son programme numérique et repose sur son centre de compétence en IA générative.



Avec Accenture et la plateforme IA de NVIDIA, Repsol développera des agents autonomes visant à optimiser les processus, améliorer la productivité et simplifier les flux de travail.



L'entreprise explorera également les jumeaux numériques et solutions robotiques pour la maintenance. Un programme de formation sera déployé pour accompagner l'adoption de ces technologies.







