Accenture aide Sodiaal à intégrer Yoplait Liberté Canada

Accenture indique avoir réalisé l'une des intégrations informatiques les plus significatives de l'histoire de Sodiaal, la principale coopérative laitière agricole de France, à la suite de l'acquisition de Yoplait Liberté Canada par Sodiaal auprès de General Mills.

L'acquisition de Yoplait Liberté Canada, réalisée en 2025, représente la plus importante opération de croissance internationale jamais réalisée par cette coopérative, détenue par environ 13 900 agriculteurs membres et représentant environ 20% de la collecte totale de lait en France.

Accenture a servi de partenaire pour faire migrer l'entité canadienne acquise vers la plateforme SAP européenne de Yoplait, en définissant et en mettant en oeuvre le scénario d'intégration informatique optimal pour la nouvelle activité consolidée, dans le cadre d'un programme achevé en juin 2026.

Le coeur du programme consistait à déployer, au sein de l'entité canadienne, la plateforme SAP déjà en service dans les activités européennes de Yoplait, en harmonisant les principaux processus métier et en permettant à Yoplait d'exploiter sa nouvelle activité canadienne comme une partie intégrante de ses opérations.

Le programme a réuni des équipes d'Accenture à Paris et à Montréal, combinant l'expertise du marché local avec les capacités mondiales d'Accenture en matière de déploiement. Il établit un modèle d'intégration reproductible pour soutenir l'expansion internationale de Sodiaal.