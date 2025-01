Accenture: acquiert une société de jumeau numérique information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - Accenture a acquis une plateforme technologique de jumeau numérique pour les banques développée par Percipient, une société fintech basée à Singapour possédant une profonde expérience dans la transformation des technologies bancaires.



L'acquisition renforce les capacités existantes de modernisation bancaire d'Accenture, aidant les clients des services financiers de la région Asie-Pacifique à accélérer la réinvention de leurs systèmes de base, à favoriser l'innovation et à stimuler la croissance.



La plateforme de Percipient sert de jumeau numérique (ou de duplicata virtuel) des systèmes anciens et modernes des banques, intégrant et unifiant les données de chacun dans un hub unique en temps réel.





