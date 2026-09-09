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Accenture a nommé Emma Chalwin au poste de directrice marketing
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 12:22
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Accenture a annoncé la nomination d'Emma Chalwin au poste de directrice marketing, effective au 1er octobre 2026.

Emma Chalwin supervisera les organisations mondiales de marketing et de communication et rendra compte à Julie Sweet, présidente et DG d'Accenture.

Emma Chalwin rejoint Accenture en provenance de Workday, où elle était directrice marketing avec la responsabilité de développer la marque et de stimuler la demande client sur les marchés du monde entier.

Avant Workday, elle a occupé des postes de direction marketing chez Salesforce, Adobe, McAfee et Macrovision.

Elle apporte plus de 30 ans d'expérience en leadership marketing mondial.

"C'est une opportunité extraordinaire de contribuer à façonner le prochain chapitre de réinvention d'Accenture, de renforcer l'influence sur le marché, de stimuler la demande et d'approfondir les relations clients." a déclaré Emma Chalwin.

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