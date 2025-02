Accenture: a finalisé l'acquisition du groupe italien IQT information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 17:12









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition d'IQT Group, un fournisseur de services de gestion d'ingénierie pour de grands projets d'infrastructure, basé à Rovigo (Italie).



Cette acquisition combine les capacités d'Accenture en matière d'IA générative et de numérique avec l'expertise d'IQT Group dans les projets d'infrastructure afin d'aider les clients à planifier, exécuter et gérer plus efficacement des projets d'infrastructure net-zéro.



Les modalités de l'accord n'ont pas été divulguées.





