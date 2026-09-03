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Accelevation, soutenue par Olympus, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 00:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Accelevation, société spécialisée dans les infrastructures de centres de données et soutenue par Olympus, a déposé mercredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, dans le but de tirer parti de la demande des investisseurs pour les entreprises qui profitent de l'essor de l'intelligence artificielle.

Le marché des nouvelles introductions en bourse a pris de l'élan cette année, porté par plusieurs introductions très médiatisées et un solide vivier d'entreprises souhaitant entrer en Bourse.

* Accelevation fournit des infrastructures et des produits d'alimentation électrique, couvrant la distribution et le déploiement de l'énergie, destinés aux clients des centres de données.

* La demande pour les entreprises qui alimentent l’essor de l’IA est forte, les investisseurs cherchant à s’exposer à des sociétés considérées comme bénéficiant des dépenses d’investissement rapides dans ce secteur.

* Accelevation, rachetée en janvier 2025 par la société de capital-investissement Olympus Partners, a été fondée en 2017 par son directeur général, Michael Rubiera.

* Au 30 juin, la société affichait un carnet de commandes d’environ 1,1 milliard de dollars. Son chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 31 décembre a atteint environ 448 millions de dollars, contre 181 millions de dollars un an plus tôt, tandis que son résultat net a plus que doublé pour s’établir à 21,8 millions de dollars.

* Accelevation a l'intention de s'introduire en Bourse sur le Nasdaq sous le symbole "ACCV".

* Morgan Stanley, J.P.Morgan, Goldman Sachs, Barclays et BofA Securities figurent parmi les chefs de file de l’opération.

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