Accelevation, société spécialisée dans les infrastructures d'IA, vise une valorisation pouvant atteindre 5,4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 6, ainsi que des précisions tout au long du texte)

par Pragyan Kalita

Accelevation vise une valorisation pouvant atteindre 5,37 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mardi cette société spécialisée dans les infrastructures de centres de données, rejoignant ainsi la vague d'entreprises qui surfent sur la demande des investisseurs pourles titres liés à l'intelligence artificielle.

Accelevation, basée à Miamisburg, dans l’Ohio, et certains actionnaires cédants visent à lever jusqu’à 720 millions de dollars en proposant 30 millions d’actions à un prix compris entre 20 et 24 dollars.

La saison d’introduction en bourse de l’automne a démarré timidement, dans un contexte marqué par les inquiétudes liées à la flambée des rendements obligataires et à la première hausse des taux d’intérêt américains depuis trois ans, mais la liste des émetteurs de renom laisse entrevoir une reprise de l’activité.

Nscale, une entreprise de cloud IA soutenue par Nvidia, a déposé une demande d’introduction en bourse ce mois-ci, tandis que le fabricant de bagues connectées Oura a lancé sa tournée de présentation cette semaine. La start-up spécialisée dans l’IA Anthropic se prépare à une introduction en bourse qui pourrait faire sensation plus tard dans l’année.

Le marché ne se contente plus de considérer les infrastructures d’IA comme un simple thème en vogue et devrait se montrer plus sélectif à mesure que les options se multiplient, a déclaré Kat Liu, vice-présidente du cabinet d’études IPOX.

“Les investisseurs sont susceptibles d’accorder davantage d’attention à la place qu’occupe une entreprise dans la chaîne de valeur, à la qualité de son carnet de commandes et à l’efficacité avec laquelle une forte demande se traduit en chiffre d’affaires, en marges et en flux de trésorerie.”

Fondée en 2017, Accelevation conçoit, fabrique et installe des infrastructures de distribution électrique, de refroidissement et modulaires pour les centres de données.

La demande pour ce type d’équipements a explosé, les entreprises technologiques dépensant massivement pour se doter de la capacité de calcul nécessaire au développement et à l’exploitation de modèles d’IA. Forgent Power Solutions FPS.N , qui fabrique des équipements électriques destinés aux centres de données et aux réseaux électriques, a enregistré une hausse d’environ 40 % depuis son introduction en bourse en février .

Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs et BofA Securities, entre autres, sont les chefs de file de l'opération d'Accelevation. La société sera cotée au Nasdaq sous le symbole “ACCV.”