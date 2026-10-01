Accelevation, société spécialisée dans les infrastructures d'IA, s'effondre lors de sa deuxième journée de cotation alors que la fenêtre d'introduction en bourse aux États-Unis se rétrécit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions ACCV.O de la société d’infrastructures de centres de données Accelevation ont chuté de 8,1% à 16,50 dollars jeudi, au lendemain de son introduction en bourse dont le prix s’est établi bien en deçà des attentes

** L'action ACCV a clôturé à 17,95 dollars mercredi, après des débuts mitigés, suite à une offre de 30 millions d'actions au prix de 18 dollars , alors que la fourchette de prix annoncée se situait entre 20 et 24 dollars

** La société basée à Miamisburg, dans l’Ohio, a vendu 10 millions d’actions, tandis que certains actionnaires vendeurs affiliés à la société de capital-investissement Olympus Partners se sont débarrassés de 20 millions d’actions

** ACCV a maintenu son introduction en bourse, bravant des conditions de marché plus difficiles , alors que la flambée des rendements obligataires et le resserrement des taux d’intérêt ont freiné l’appétit pour le risque

** La fenêtre d’opportunité pour les introductions en bourse aux États-Unis a continué de se réduire cette semaine, le fabricant de bagues connectées Oura étant devenu mardi le dernier espoir en date à reporter ses projets alors que la nervosité des marchés s’accentue

** Dans le même temps, l’ETF Renaissance introduction en bourse IPO.P , qui suit un panier de nouvelles introductions en bourse récentes, a reculé de près de 12% au troisième trimestre