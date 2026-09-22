Accelevation et ses investisseurs visent à lever jusqu'à 720 millions de dollars lors d'une introduction en Bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction visant à ajouter les mots “jusqu'à” qui avaient été omis dans le titre)

Le fournisseur d’infrastructures d’IA Accelevation et certains actionnaires cédants cherchent à lever jusqu’à 720 millions de dollars lors de son introduction en Bourse aux États-Unis, a révélé la société mardi dans un communiqué.