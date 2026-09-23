Accélération surprise de la croissance du privé dans la zone euro

Grâce à la vitalité du secteur des services, la croissance de l'activité de la zone euro atteint un sommet de près de trois ans et demi en septembre, montrent les résultats des enquêtes PMI réalisées par S&P Global auprès des directeurs d'achat de la région.

L'indice PMI composite, souvent considéré comme un bon indicateur de la croissance au sein du bloc monétaire, est remonté à 53,1 dans sa version préliminaire ce mois-ci, à comparer avec 52 en août, alors que le consensus des économistes l'attendait à 51,8. Il s'agit d'un plus haut de 41 mois.

A ce niveau, l'indicateur reste solidement installé au-dessus de la barre des 50 séparant croissance et contraction de l'activité.

Dans les services, l'indice PMI flash ressort à 53 en septembre, après 51,6 en août, soit un sommet de 10 mois.

Celui mesurant l'activité dans l'industrie manufacturière de la zone euro est en revanche resté stable à 52,7, comme en août, laissant entrevoir un taux de croissance inchangé.

Nouveau tour de vis monétaire en vue

Cette stabilité peut être mise en parallèle de la forte augmentation des coûts et des prix facturés, matérialisée par des taux d'inflation à leurs plus hauts niveaux depuis mai dernier.

"Compte tenu de l'augmentation des prix de l'énergie découlant du conflit en cours au Moyen-Orient, on ne peut s'étonner de l'intensification des pressions inflationnistes observée en septembre", commente Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence.

"En revanche, la robustesse de la croissance économique signalée par les dernières données de l'enquête constitue un signal positif", souligne l'analyste.

Ces données présagent d'une hausse de 0,4% du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre, selon les calculs du cabinet d'études.

Si le rythme des créations de postes est demeuré modeste en raison des tensions géopolitiques et de l'envolée des prix de l'énergie, la solidité de la croissance économique face aux vents contraires devrait encourager la BCE à relever de nouveau ses taux d'intérêt d'ici la fin de l'année, d'après S&P Global.