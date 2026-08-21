Accélération inattendue de l'activité dans le secteur privé au Royaume-Uni (PMI)

(Zonebourse.com) - L'activité dans le secteur privé au Royaume-Uni a accéléré plus fortement que prévu en août à la faveur du dynamisme du secteur des services, montrent les résultats "flash" de la dernière enquête mensuelle réalisée par S&P Global auprès des directeurs d'achats.

L'indice composite PMI "flash" S&P Global/CIPS a grimpé à 52,5 ce mois-ci contre 52,2 en juillet, au-delà du seuil de 50 témoignant d'une croissance de l'activité pour le deuxième mois consécutif.

Les économistes attendaient au contraire un ralentissement de l'activité avec un consensus qui ressortait à 51,6.

Le PMI du secteur des services s'est établi à 52,8 après 52,1 le mois dernier, son plus haut niveau en six mois. Les analystes visaient 51,8.

Celui du secteur manufacturier s'est en revanche tassé à 51,5 contre 51,9 le mois précédent.

Une croissance économique "solide"

Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, estime que ces données laissent entrevoir une croissance du PIB britannique de l'ordre de 0,3% au 3ème trimestre, portée par la chaude météo et les investissements continus réalisés dans le secteur technologique.

"Il est clair cependant que la situation au Moyen-Orient et les incertitudes sur la politique nationale continuent de peser lourdement", tempère le professionnel.

"Le plus inquiétant, c'est que la pression sur les coûts ne se relâche pas. Elle est surtout tirée par les prix de l'énergie et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient, sans oublier les coûts salariaux qui restent très élevés", rappelle-t-il.

Autant d'éléments susceptibles de conduire la Banque d'Angleterre (BoE) à maintenir une politique monétaire restrictive, mais prudente, dans les mois qui viennent, conclut-il.

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