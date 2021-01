Accélération de la reprise au S2 - Chiffre d'affaires 2020 de 123,2 M€

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, affiche sur le second semestre 2020 une progression de 34% de son chiffre d'affaires par rapport au 1er semestre 2020 pour s'inscrire à 70,7 M€. Cette accélération du redressement de l'activité permet au chiffre d'affaires 2020 de s'établir à 123,2 M€ dans une année particulièrement pénalisée par la crise sanitaire.



Sur l'exercice, la division Travail Temporaire (TT) portée par la reprise progressive des activités sur le second semestre, s'inscrit à 107,6 M€ (-29% vs 2019) et représente 87% du CA Groupe contre 92% l'an passé.



La division Formation du Groupe bénéficie pour sa part de l'intégration réussie d'AT Patrimoine, spécialisée dans la formation des gardiens et employés d'immeuble, et de sa filiale EPI Concept, dédiée à la fourniture d'Equipements de Protection Individuelle. Le chiffre d'affaires de la division s'établit ainsi à 6,4 M€ sur l'année 2020 (x3,6 vs 2019) et représente désormais 5,2% du CA consolidé contre 1% l'an passé.



Les activités de Portage salarial et de Recrutement, plus marquées par les effets de la pandémie, s'élèvent respectivement à 6,7 M€ (5,4% du CA Groupe) et 1,5 M€ (1% du CA Groupe) sur l'année 2020.