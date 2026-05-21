Accélération de la dynamique au 2e trimestre pour Plastivaloire

Le spécialiste des pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation a vu son activité progresser au deuxième trimestre de son exercice fiscal 2025-2026.

Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 2,5%, à 188,3 millions d'euros, ou de 4% à taux de change constant. Sur son premier trimestre (octobre à décembre), les revenus avaient connu une hausse de 1,3%, à 164,3 millions d'euros. Au total, au premier semestre, les ventes du groupe se sont élevées à 352,7 millions d'euros, soit une croissance de 1,9%.

Plastivaloire explique que la bonne performance observée au deuxième trimestre s'est appuyée sur des programmes porteurs dans l'automobile dans un contexte toujours incertain et volatil à l'échelle mondiale.

Au niveau du semestre, dans le détail, les revenus du secteur Automobile (pièces et outillage) ont atteint 304,1 millions d'euros en hausse de 6,6%, tandis que dans le secteur Industries, le chiffre d'affaires s'est élevé à 48,6 millions d'euros, en forte baisse de 19,9%.

Au niveau géographique, la progression des revenus en Europe a été de 3,1% (à 313,9 millions d'euros), contre une baisse de 6,8% (à 38,7 millions d'euros) pour la zone Amérique.

Le groupe a confirmé ses objectifs financiers annuels et vise toujours un chiffre d'affaires autour de 690 millions d'euros pour l'exercice 2025-2026 et a précisé que la marge d'Ebitda du premier semestre sera en ligne avec la guidance annuelle (autour de 9%).