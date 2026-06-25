Accélération de la croissance au troisième trimestre

• Croissance organique de +6,9 %, tirée par le Cloud Public en hausse de plus de +20%

• Renforcement du Lab AI avec Gladia et la preview d’OVHai Workspace

• Confirmation des guidances FY2026



« Au T3 FY2026, notre croissance organique réaccélère à +6,9 %, portée par le Cloud Public renouant avec une hausse supérieure à +20 %. Dans la continuité du S1 FY2026, nous avons maintenu une stricte discipline financière et confirmons ainsi notre objectif de Levered Free Cash-Flow positif en FY2026.

Ce trimestre, je voudrais par ailleurs mettre en lumière trois initiatives structurantes.

D'abord, pour répondre à la demande croissante pour un cloud de confiance, nous avons réorganisé la force commerciale du segment Corporate. Cette dynamique commerciale de fond s’illustre ce trimestre avec notre sélection par la Commission européenne pour fournir un cloud souverain aux institutions de l’UE.

Ensuite, sur les Starters, nous maintenons notre offensivité commerciale avec plusieurs mises à jour d’offres : VPS 2027, Noms de Domaine 2027, Webhosting 2027, ce qui se traduit par une constante augmentation de nouveaux clients.

Enfin, après Dragon LLM, nous renforçons notre Lab AI avec l'acquisition de Gladia, pour développer une IA générative, agentique et multimodale souveraine. Le Lab AI a également dévoilé lors de Vivatech la preview d’OVHai Workspace, une plateforme AI agentique collaborative et ouverte. »