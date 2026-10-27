Accélération au troisième trimestre pour Exosens

Exosens a enregistré une nette accélération de sa croissance au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 23,5% ( 20,5% à périmètre et taux de change constants, PCC), contre 11,4% à PCC au premier semestre. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, l'activité du groupe de haute technologie a progressé de 18% ( 14,4% à PCC) pour atteindre 386,9 millions d'euros.

La société dédiée au développement, à la fabrication et à la commercialisation de technologies électro-optiques haut de gamme dans les domaines de l'amplification, de la détection et de l'imagerie a précisé que cette bonne performance a été portée par une montée en cadence industrielle plus rapide que prévu et une forte demande pour les deux divisions du groupe.

Pour le segment Amplification, le chiffre d'affaires a grimpé de 23,9% au troisième trimestre ( 15,5% sur neuf mois), tiré par les besoins mondiaux en tubes intensificateurs de vision nocturne. En ce qui concerne la division Détection & Imagerie, les ventes ont affiché une croissance de 23,7% sur neuf mois, soutenues par l'équipement de drones, la lutte anti-drones et l'instrumentation pour petits réacteurs modulaires.

La marge brute ajustée sur neuf mois a progressé de 16,1% à 194,9 millions d'euros, représentant un taux de rentabilité de 50,4%.

Exosens en a profité pour confirmer ses objectifs relevés cette année. Le chiffre d'affaires est attendu entre 558 et 570 millions d'euros, l'Ebitda ajusté devrait se situer entre 186 et 192 millions d'euros, et les dépenses d'investissement devraient représenter environ 9% du chiffre d'affaires.