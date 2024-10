Acatis sonde ses investisseurs pour le nom de son futur fonds actions

La société de gestion allemande Acatis Investment va laisser le choix de la dénomination de son futur fonds actions internationales, axé sur les petites capitalisations, à ses investisseurs et distributeurs partenaires, rapporte le média fonds professionnell . Le gestionnaire les invite à voter en ligne jusqu’au 27 octobre. Les participants ont le choix entre diverses suggestions dont Acatis Small Diamonds ou Acatis Global Small Cap Compounder ou peuvent proposer un nom de fonds. De plus, trois participants au sondage remporteront un dîner à Francfort avec le fondateur d’Acatis, Hendrik Leber, et le gérant du futur fonds, David Houdek.

