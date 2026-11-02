Acadia Realty Trust en hausse grâce à la progression de son FFO au troisième trimestre, portée par une forte dynamique de location

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2 novembre - ** L'action du fonds immobilier américain spécialisé dans le commerce de détail Acadia Realty Trust

AKR.N progresse d'environ 2% à 19,37 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société annonce une hausse de son flux de trésorerie d'exploitation ajusté au troisième trimestre, grâce à une dynamique de location toujours soutenue dans les principales artères commerciales

** La société affiche un FFO ajusté de 31 cents par action au troisième trimestre, contre 29 cents par action un an plus tôt

** AKR annonce un chiffre d’affaires de 94,08 millions de dollars au troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 89,68 millions de dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la séance précédente, le titre avait reculé de 7,4% depuis le début de l'année