Abu Dhabi et Goldman Sachs investissent dans Froneri, le fabricant de Haagen-Dazs, pour une valeur de 17,6 milliards de dollars

PAI reçoit des investissements d'Abu Dhabi et de Goldman Sachs

Le fabricant de crèmes glacées Froneri est une joint-venture entre PAI et Nestlé

L'opération de prise de participation, d'une valeur de 4,2 milliards de dollars, implique un véhicule de continuation

L'opération valorise Froneri à environ 15 milliards d'euros, selon des sources

Goldman Sachs et l'Autorité d'investissement d'Abou Dhabi, liée à l'État, ont investi dans Froneri, propriétaire de Haagen-Dazs, dans le cadre d'une transaction qui valorise la société de crèmes glacées à environ 15 milliards d'euros (17,6 milliards de dollars), y compris la dette.

Froneri est une joint venture entre la société européenne de rachat PAI Partners et le géant suisse de l'alimentation conditionnée Nestlé NESN.S .

PAI a déclaré jeudi qu'il avait conclu un accord de 3,6 milliards d'euros qui créerait une nouvelle structure de propriété pour ses 50 % dans Froneri, avec une filiale d'ADIA devenant un "co-investisseur minoritaire significatif" et un véhicule dirigé par Goldman Sachs Alternatives prenant également une participation.

Elle a refusé de donner plus de détails sur la nouvelle structure de l'actionnariat.

L'opération valorise Froneri à environ 15 milliards d'euros, dette comprise, selon deux sources au fait de la situation.

Nestlé a déclaré qu'elle conservait sa participation d'environ 50 % dans Froneri.

BATAILLE DES GLACES AVEC LE RIVAL MAGNUM

Froneri possède des marques de crèmes glacées telles que Haagen-Dazs et Rowntree's, et est en concurrence avec l'unité de crèmes glacées d'Unilever ULVR.L The Magnum Ice Cream Company, qui sera bientôt scindée. Son chiffre d'affaires global s'élève à 5,5 milliards de dollars, a indiqué PAI dans son communiqué.

Froneri a été créée en 2016 en tant que coentreprise 50:50 entre Nestlé et R&R Ice Cream, une unité de PAI. Elle a racheté les activités américaines de Nestlé dans le secteur des glaces en 2019, dans le cadre d'une transaction de 4 milliards de dollars.

L'investissement dirigé par Goldman Sachs a été réalisé par l'intermédiaire d'un véhicule de continuation à actif unique.

Les véhicules de continuation sont devenus un outil populaire pour les sociétés de capital-investissement afin de conserver des actifs plus longtemps que la durée de vie des fonds avec lesquels ils les ont achetés à l'origine.

PAI a déclaré que la demande des investisseurs pour le véhicule de continuation avait été sursouscrite, ajoutant que cela montrait une forte demande d'investissement dans les perspectives de croissance de Froneri.

"Nous sommes fiers de poursuivre notre aventure avec Froneri et Nestlé, et d'accueillir ADIA et d'autres institutions mondiales de premier plan en tant qu'actionnaires pour la prochaine phase de croissance de Froneri", a déclaré Frédéric Stevenin, associé co-gérant de PAI.

Nestlé a déclaré: "Nous nous félicitons du nouvel investissement dans Froneri et de l'engagement continu de PAI Partners. Froneri est une joint-venture réussie qui continue de ravir les consommateurs en tant qu'acteur solide dans la catégorie des crèmes glacées."

À 14 heures GMT, les actions de Nestlé étaient en hausse de 0,8 %.

Bloomberg et le Financial Times ont précédemment fait état de la transaction potentielle et de l'intérêt de Goldman Sachs.

(1 dollar = 0,8511 euro)