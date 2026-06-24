 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Absci en hausse grâce à des résultats encourageants concernant un médicament contre la chute des cheveux
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** L'action du développeur de médicaments Absci

ABSI.O progresse de 17,9% à 8,74 dollars en pré-ouverture

** La société publie des données issues d’un essai clinique de phase précoce sur l’ABS-201, son médicament expérimental développé à l’aide de l’IA, ciblant l’alopécie androgénétique, une forme courante de perte de cheveux

** La société indique que les premières données issues de 32 adultes en bonne santé ayant reçu une dose unique montrent que le médicament semble bien toléré, aucun effet secondaire grave n’ayant été signalé au 8 juin

** Les données suggèrent que l’ABS-201 présentait une demi-vie estimée à au moins 65 jours, ce qui confirme la possibilité de deux ou trois injections sur une période de six mois

** La société prévoit de lancer plus tard dans l’année une étude de phase intermédiaire sur l’ABS-201 dans le traitement de l’endométriose ** Par ailleurs, Absci a fixé le prix d’une émission d’actions de 100 millions de dollars, soutenue par Eli Lilly

LLY.N et plusieurs sociétés d’investissement, et prévoit d’utiliser le produit de cette émission pour financer le développement de l’ABS-201 dans le traitement de l’alopécie androgénétique et de l’endométriose

** À la clôture d’hier, le cours de l’action ABSI avait plus que doublé depuis le début de l’année

Valeurs associées

ABSCI
7,4100 USD NASDAQ -11,79%
ELI LILLY & CO
1 107,990 USD NYSE +0,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes se protégent du soleil derrière un mur, le 24 juin 2026 à Londres ( AFP / Toby Shepheard )
    Canicule: l'Europe suffoque, la climatisation en débat, le réseau électrique sous tension
    information fournie par AFP 24.06.2026 14:31 

    La canicule qui frappe l'Europe occidentale, inédite par son intensité et sa précocité dans la saison, met à l'épreuve mercredi les réseaux électriques et relance aussi le débat sur l'utilité, ou non, de la climatisation face à des chaleurs appelées à progresser ... Lire la suite

  • Chute de SpaceX = risque de correction boursière ?
    Chute de SpaceX = risque de correction boursière ?
    information fournie par Ecorama 24.06.2026 14:10 

    Après plusieurs semaines d’euphorie autour des valeurs technologiques et de l’intelligence artificielle, les marchés américains montrent des signes de nervosité. SpaceX a fortement reculé ces derniers jours tandis que le Nasdaq est sous pression. Faut-il y voir ... Lire la suite

  • Le commissaire européen à l'Economie, Valdis Dombrovskis, au siège de la Commission européenne le 20 janvier 2026. ( AFP / JOHN THYS )
    L'UE veut rendre 8 milliards d'euros par an aux entreprises via une réforme fiscale
    information fournie par AFP 24.06.2026 14:09 

    La Commission européenne a annoncé mercredi un train de réformes de la fiscalité des entreprises, qui vise à leur faire économiser de l'ordre de 8 milliards d'euros par an. Cette réforme s'inscrit dans une politique de simplification réglementaire et administrative ... Lire la suite

  • Une femme se rafraîchit devant un tuyau d'arrosage à Paris, le 18 juin 2026 ( AFP / Simon WOHLFAHRT )
    La France en surchauffe, la climatisation en débat
    information fournie par AFP 24.06.2026 14:08 

    Sous des chaleurs historiques, deux Français sur trois sont désormais confrontés à la vigilance rouge canicule dans une large moitié ouest du pays, alors que la ruée sur les clim' alimente le débat sur l'adaptation au changement climatique. Mardi a été la journée ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,98 +8,54%
CAC 40
8 377,96 +0,45%
Pétrole Brent
74,65 -3,05%
STELLANTIS
5,177 -1,82%
FDJ UNITED
21,59 -2,35%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank