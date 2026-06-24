Absci en hausse grâce à des résultats encourageants concernant un médicament contre la chute des cheveux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** L'action du développeur de médicaments Absci

ABSI.O progresse de 17,9% à 8,74 dollars en pré-ouverture

** La société publie des données issues d’un essai clinique de phase précoce sur l’ABS-201, son médicament expérimental développé à l’aide de l’IA, ciblant l’alopécie androgénétique, une forme courante de perte de cheveux

** La société indique que les premières données issues de 32 adultes en bonne santé ayant reçu une dose unique montrent que le médicament semble bien toléré, aucun effet secondaire grave n’ayant été signalé au 8 juin

** Les données suggèrent que l’ABS-201 présentait une demi-vie estimée à au moins 65 jours, ce qui confirme la possibilité de deux ou trois injections sur une période de six mois

** La société prévoit de lancer plus tard dans l’année une étude de phase intermédiaire sur l’ABS-201 dans le traitement de l’endométriose ** Par ailleurs, Absci a fixé le prix d’une émission d’actions de 100 millions de dollars, soutenue par Eli Lilly

LLY.N et plusieurs sociétés d’investissement, et prévoit d’utiliser le produit de cette émission pour financer le développement de l’ABS-201 dans le traitement de l’alopécie androgénétique et de l’endométriose

** À la clôture d’hier, le cours de l’action ABSI avait plus que doublé depuis le début de l’année