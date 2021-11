Abrdn veut réduire de 50 % l' intensité carbone de ses actifs sous gestion d'ici 2030

(NEWSManagers.com) - Abrdn (ex-Aberdeen Standard Investments) a annoncé ce 5 novembre, jour du Finance Day de la COP26, son objectif de réduire de moitié l'intensité carbone de ses actifs d'ici 2030 par rapport à 2019. Pour ce faire, la société de gestion va utiliser trois leviers d' action : décarbonation, offre de solutions neutres en carbone, et actionnariat actif. La firme a également appelé à la mise en place d' un système effectif de tarification du carbone, qu'elle a jugé indispensable pour permettre une allocation du capital compatible avec la neutralité carbone.

Concernant l'actionnariat actif, abrdn s'engage à voter et à inciter les entreprises en portefeuille à œuvrer au changement et à la transition des actifs réels. L'équipe encouragera les plus gros émetteurs présents dans ses portefeuilles actions et obligataires à faire preuve de transparence sur les progrès réalisés par rapport à des objectifs de transition clairement définis et évalués par rapport à des normes jugées pertinentes, telles que l' indice de référence Climate Action 100+ Net-Zero. Elle désinvestira des entreprises qui, à ses yeux, n' auront pas réalisé au bout de deux ans des progrès suffisants par rapport aux points d' étape du processus de transition qui ont été établis, sauf si une telle décision n' est pas conforme au mandat de ses clients.