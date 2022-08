Abrdn vend des parts du troisième plus gros gérant indien

(NEWSManagers.com) - Le gérant d'actifs écossais Abrdn s'allège en Inde. Il vient de vendre en bourse 12,8 millions d'actions du gérant local HDFC AMC, soit 6% du capital, pour 22 milliards de roupies (270 millions d'euros). Il conserve encore 10,21% des actions, ce qui lui donne le droit de nommer un directeur au conseil d'administration. Abrdn compte utiliser la recette de cette vente pour financer ses opérations quotidiennes.

HDFC AMC est la branche de gestion d'actifs de l'assureur HDFC Life, un grand assureur-vie indien, issue d'une joint-venture formée avec Standard Life (qui a fusionné avec Aberdeen AM) dans les années 2000. Il s'agit du troisième plus important gérant d'actifs en Inde avec 4 000 milliards de roupies d'encours sous gestion (49,5 milliards d'euros). Le classement est dominé par SBI Mutual Funds, une joint-venture entre la banque publique locale SBI et Amundi.

Le groupe britannique poursuit une politique de désengagement depuis les introductions en Bourse des deux entités indiennes, en 2017 pour la société d'assurance-vie, et en 2018 pour la filiale de gestion d'actifs. Ainsi, Standard Life a revendu 3,46% d'actions de HDFC Life l'été dernier, et ne possède plus que 8,88% du capital. Abrdn s'est aussi allégé dès l'été 2021, en vendant 5,6% des actions de HDFC AMC. La société de gestion indienne a gagné 12% dans la journée suivant le retrait d'Abrdn, un mouvement comparable à la hausse de 11,5% le lendemain de la vente en 2021.