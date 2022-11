(NEWSManagers.com) - Le fournisseur d’indices britannique FTSE Russell, qui fait partie du London Stock Exchange Group, a indiqué ce mardi que la société de gestion abrdn pourrait revenir dans le FTSE 100, l’indice phare de la Bourse de Londres, à la faveur d’un rebalancement de l’indice à la fin du mois de novembre.

Abrdn avait quitté le FTSE 100 début septembre et avait basculé dans l’indice FTSE 250. Le titre a perdu 20% entre le début de l’année et le 22 novembre. Le retour ou non d’abrdn dans le FTSE 100 sera confirmé le 30 novembre par FTSE Russell.