ABN Amro: UBS remonte son objectif de cours
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 10:25
'Le deuxième trimestre s'est montré mitigé, mais les prévisions consensuelles de BPA doivent être revues à la hausse et les attentes en termes de rachat d'actions sont trop faibles', estime le broker, pour qui la réaction négative sur le titre 'semble injustifiée'.
Valeurs associées
|24,5800 EUR
|Euronext Amsterdam
|+3,45%
Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 07/08/2025 à 10:25:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
L'Aude sur le qui-vive face à l'incendie d'une ampleur inédite, les pompiers veulent "taper vite et fort"
Plusieurs villages de l'Aude restent sur le qui-vive jeudi, au troisième jour de l'incendie d'une ampleur inédite, que les pompiers ont pour objectif de fixer après quelque 17.000 hectares parcourus dans les Corbières. "L’objectif est de pouvoir fixer" le feu dans ... Lire la suite
-
Le déficit commercial de la France s'aggrave encore, en dépit de droits de douane sans "effet manifeste"
Les douanes n'observent pas de "baisse significative" des exportations de la France vers les Etats-Unis. Pour autant, le déséquilibre de la balance commerciale continue d'empirer à l'échelle mondiale. Plombé par la dégradation du solde énergétique et des produits ... Lire la suite
-
(AOF) - Selon Bloomberg, Accor chercherait à introduire, à la Bourse de New York, sa filiale Ennismore qui dispose d’un réseau d’hôtels " lifestyle ". Toujours selon l’agence qui cite des sources proches du dossier, la valorisation de cette entité pourrait atteindre ... Lire la suite
-
(AOF) - Au premier semestre 2025, les ventes de Rheinmetall augmentent de 24%, à 4,7 milliards d’euros, avec une croissance des ventes de 36% dans le secteur de la défense. Le résultat opérationnel passe de 404 à 475 millions d’euros, soit une hausse de 18%. La ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer