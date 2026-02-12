ABN Amro IS : "l'accélération des créations d'emplois résulte de nouvelles embauches dans la santé"

(AOF) - L'économie américaine a généré 130 000 emplois non agricoles en janvier, selon le Bureau of Labor Statistics, un nombre donc largement supérieur aux attentes des économistes, qui n'étaient que de l'ordre de 70 000 en moyenne. Le taux de chômage s'est tassé de 0,1 point à 4,3% le mois dernier, alors qu'il était attendu en moyenne stable à 4,4%. Le taux de participation à la force de travail est ressorti à 62,5% et le revenu horaire moyen a augmenté de 3,7% sur un an.

Par ailleurs, les créations de postes non agricoles de novembre et décembre 2025 ont été révisées en baisse, de 56 000 à 41 000 et de 50 000 à 48 000 respectivement, soit un solde de révision négatif de 17 000 pour ces deux mois.

"Comme attendu, l'accélération des créations d'emplois résulte en grande partie de nouvelles embauches dans le secteur de la santé, moins sensible aux cycles économiques. Le point positif réside toutefois dans le rebond des embauches dans des secteurs auparavant en difficulté, notamment la construction. Dans l'ensemble, ces données confortent l'analyse de la Fed selon laquelle le marché du travail se stabilisait, ou à tout le moins ne se dégradait pas", a commenté Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, au sujet de ces chiffres de l'emploi américain pour le mois de janvier.

Il ajoute que "le rapport est d'autant plus surprenant que l'ensemble des enquêtes du secteur privé publiées la semaine dernière laissaient entrevoir un environnement stable caractérisé par une absence de licenciements mais aussi d'embauches."

"Nous ne pensons pas que la nouvelle " vitesse de croisière " de l'économie américaine se situe à +100 000 emplois par mois ; elle serait plus probablement proche de +50 000, notamment compte tenu du ralentissement de la croissance de la population active observé ces derniers mois", fait-il savoir aussi.