ABM recule après avoir annoncé un chiffre d'affaires au troisième trimestre inférieur aux prévisions

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8 septembre - ** L'action d'ABM Industries ABM.N , fournisseur de solutions intégrées en matière d'installations et de mobilité, recule de 1,2 % à 46,5 $ en pré-ouverture

** La société affiche un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de dollars au troisième trimestre, inférieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 2,31 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** ABM explique que la baisse de son chiffre d’affaires est due à la perte, annoncée précédemment, d’un important client basé au Royaume-Uni et à la faiblesse persistante de la demande sur la côte ouest des États-Unis

** La société affiche un BPA ajusté de 1,04 dollar au troisième trimestre, contre des estimations de 1,01 dollar

** Trois des huit sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, et cinq « conserver »; l’objectif de cours médian est de 52 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 11,2 % depuis le début de l’année