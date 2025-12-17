ABM Industries progresse après un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions du fournisseur de solutions intégrées d'installations et de mobilité ABM Industries ABM.N augmentent de près de 2 ,5 % pour atteindre environ 46,9 dollars avant l'ouverture du marché.

** ABM annonce un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de dollars au quatrième trimestre, légèrement supérieur à l'estimation de Wall Street, qui était de 2,27 milliards de dollars – données compilées par LSEG.

** ABM annonce un dividende trimestriel en espèces de 29 cents, payable le 2 février 2026.

** La croissance du chiffre d'affaires d'ABM est tirée par son segment des solutions techniques, en hausse de 16 % grâce à l'augmentation de l'activité des projets de micro-réseaux.

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 88 cents au quatrième trimestre, inférieur à l'estimation des analystes, qui était de 1,09 dollar.

** La société prévoit que le BPA ajusté pour l'exercice 2026 se situera entre 3,85 et 4,15 dollars et que la croissance organique du chiffre d'affaires sera de 3 à 4 %.

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 10,6 % depuis le début de l'année.