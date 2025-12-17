 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ABM Industries progresse après un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 14:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions du fournisseur de solutions intégrées d'installations et de mobilité ABM Industries ABM.N augmentent de près de 2 ,5 % pour atteindre environ 46,9 dollars avant l'ouverture du marché.

** ABM annonce un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de dollars au quatrième trimestre, légèrement supérieur à l'estimation de Wall Street, qui était de 2,27 milliards de dollars – données compilées par LSEG.

** ABM annonce un dividende trimestriel en espèces de 29 cents, payable le 2 février 2026.

** La croissance du chiffre d'affaires d'ABM est tirée par son segment des solutions techniques, en hausse de 16 % grâce à l'augmentation de l'activité des projets de micro-réseaux.

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 88 cents au quatrième trimestre, inférieur à l'estimation des analystes, qui était de 1,09 dollar.

** La société prévoit que le BPA ajusté pour l'exercice 2026 se situera entre 3,85 et 4,15 dollars et que la croissance organique du chiffre d'affaires sera de 3 à 4 %.

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 10,6 % depuis le début de l'année.

Valeurs associées

ABM INDUSTRIES
45,765 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank