ABL Texcell Diagnostics reprend les actifs et les activités d'IntegraGen

Conformément au jugement rendu le vendredi 9 octobre par le tribunal de commerce d'Evry, ABL Texcell Diagnostics annonce la reprise des actifs et des activités d'IntegraGen, une opération qui vient renforcer ses expertises en oncologie de précision, en génétique humaine et dans les maladies rares.

La société reprend les actifs stratégiques d'IntegraGen, ses stocks ainsi que les contrats indispensables à la poursuite de l'activité. Elle accueille également 16 collaborateurs disposant d'expertises essentielles dans les domaines du séquençage, de la bioinformatique, de la qualité et des opérations de laboratoire.

En tenant compte du prix de cession, des investissements prévus, des besoins de financement identifiés et des autres engagements associés à l'opération, le projet porté par ABL Texcell Diagnostics représente un engagement économique global estimé à plus de 1,27 MEUR. L'opération est réalisée sans condition suspensive et financée sur les ressources propres de la société.

Cette reprise élargit le positionnement d'ABL Texcell Diagnostics au-delà de son coeur de métier historique, le diagnostic moléculaire des maladies infectieuses, tout en lui apportant des compétences, des technologies et des activités commerciales complémentaires en génomique clinique et en bioinformatique.

Le rapprochement des expertises d'IntegraGen avec celles des divisions Texcell et ABL Diagnostics crée également les conditions nécessaires à l'élaboration de nouvelles offres destinées aux laboratoires pharmaceutiques et aux sociétés de biotechnologie. Les activités reprises seront poursuivies sur le site d'Evry, permettant à ABL de renforcer son ancrage au sein du Genopole.

La société procède actuellement à une revue de ses priorités opérationnelles, de ses besoins liés à l'intégration et de sa trajectoire de développement. Sur la base de ces travaux, la feuille de route et les objectifs précédemment communiqués pour 2026 pourront, le cas échéant, faire l'objet d'une actualisation afin de tenir compte de son nouveau périmètre.