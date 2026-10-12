ABL TEXCELL DIAGNOSTICS RENFORCE SON ANCRAGE AU GENOPOLE ET OUVRE UN NOUVEAU CHAPITRE DE DEVELOPPEMENT EN ONCOLOGIE DE PRECISION AVEC LA REPRISE DES ACTIFS ET DES ACTIVITES D’INTEGRAGEN

Quelques mois après l’intégration des activités de Texcell, ABL Texcell Diagnostics renforce ses expertises en oncologie de précision, génétique humaine et maladies rares, et poursuit la construction d’une plateforme française de référence au service des sciences de la vie



Woippy, le 12 octobre 2026 à 8h - ABL Texcell Diagnostics (Euronext Paris : ABLD – ISIN : FR001400AHX6), société spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire, les logiciels de santé et les services associés à la recherche clinique et au développement biopharmaceutique, annonce la reprise des actifs et activités d’IntegraGen (www.integragen.com, Euronext Growth Paris ALINT – ISIN : FR0010908723), conformément au jugement rendu le vendredi 9 octobre 2026 par le Tribunal de commerce d’Évry.



Cette opération intervient quelques mois après l’intégration des activités de Texcell, qui a renforcé les capacités de la Société dans les domaines de la virologie, de la biosécurité et des services scientifiques destinés à l’industrie biopharmaceutique. Elle permet à ABL Texcell Diagnostics de franchir une nouvelle étape en étendant ses expertises à la génomique clinique, à la génétique humaine, aux maladies rares et à l’oncologie de précision.