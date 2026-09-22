ABL Texcell Diagnostics projette l'acquisition d'activités de Vela

ABL Texcell Diagnostics annonce avoir signé, aux côtés d'Advanced Biological Laboratories (ABL), sa maison mère, une lettre d'intention non contraignante portant sur un projet d'acquisition de 100% du capital de Vela Operations Singapore et de Vela Diagnostics USA.

Après la mise en place de l'accord de distribution exclusive des solutions de Vela Diagnostics dans la zone EMEA, l'acquisition envisagée permettrait à la société d'étendre son empreinte opérationnelle et commerciale à deux territoires stratégiques supplémentaires, à savoir l'Asie-Pacifique et les Etats-Unis.

La lettre d'intention définit le cadre général des discussions entre les parties. Elle est non contraignante concernant la réalisation de l'acquisition envisagée et ne crée, à ce stade, aucune obligation pour les parties de mener l'opération à son terme, hormis des stipulations expressément identifiées comme contraignantes.

La réalisation de l'opération demeure soumise à certaines conditions. Si l'opération envisagée était menée à son terme, elle n'emporterait aucun changement de contrôle d'ABL Texcell Diagnostics ni d'Advanced Biological Laboratories. La gouvernance et le contrôle des deux sociétés resteraient inchangés.

Les parties vont poursuivre les travaux de due diligence ainsi que les discussions relatives à la documentation définitive de l'opération. A ce stade, aucune assurance ne peut être donnée quant à l'issue des négociations, à la signature des accords définitifs ou à la réalisation effective de l'acquisition envisagée.