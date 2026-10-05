ABL Texcell Diagnostics annonce le lancement commercial des systèmes d’automatisation OpenChek en EMEA

ABL Texcell Diagnostics annonce le lancement commercial d’OpenChek, sa nouvelle gamme de systèmes d’automatisation pour les laboratoires de microbiologie, basée sur la plateforme Opentrons Flex®. Proposée selon différentes configurations entre environ 50 000 et 90 000 €, OpenChek vise à automatiser les principales étapes des workflows de biologie moléculaire et de NGS, notamment la préparation PCR, la préparation de librairies, la purification, la normalisation et le pooling.



Grâce à son architecture ouverte et à OpentronsAI, la plateforme permet aux laboratoires d’adapter leurs protocoles tout en réduisant les besoins en programmation. ABL souhaite utiliser OpenChek comme accélérateur de l’adoption du NGS, notamment au travers de programmes promotionnels associant instrumentation, réactifs, applications, formation et support pour les gammes UltraGene et DeepChek.



ABL cible plusieurs centaines de laboratoires européens au cours des deux à trois prochaines années. Cette stratégie doit renforcer son offre instrumentale tout en générant des revenus récurrents liés aux réactifs, consommables, logiciels et services, sur un marché de l’automatisation NGS en forte croissance.