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ABL Diagnostics vise un transfert sur Euronext Growth Paris
information fournie par Zonebourse 07/08/2026 à 18:05
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La société de biologie moléculaire annonce son intention de transférer la cotation de ses actions d'Euronext Paris vers le marché Euronext Growth Paris. Les actionnaires seront convoqués en assemblée générale le 17 septembre 2026 pour approuver ce projet.

Ce transfert vise à coter la société sur un marché jugé plus adapté à sa taille et à son profil, permettant de simplifier son fonctionnement, de réduire les contraintes réglementaires et les coûts associés. ABL Diagnostics continuera cependant à bénéficier des avantages des marchés financiers et de l'attrait d'Euronext Growth Paris auprès des investisseurs professionnels et particuliers.

Le transfert, sous réserve de l'approbation des actionnaires et d'Euronext Paris, s'effectuerait via une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission de titres nouveaux. Si la capitalisation boursière inférieure à un milliard d'euros est acquise, la société devra en revanche satisfaire à la condition de diffusion d'un flottant minimum de 2,5 millions d'euros au moment du transfert. Ce flottant représente actuellement 2,41 millions d'euros (soit 5,99% du capital au cours de clôture du 6 août 2026). ABL Diagnostics s'engage à respecter cette condition d'ici le transfert, rappelant que l'élargissement du flottant s'inscrit dans sa stratégie à long terme.

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ABL DIAGNOSTICS
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