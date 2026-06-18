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ABL Diagnostics : trajectoire de croissance confirmée et fort levier de revalorisation identifié
information fournie par Boursorama CP 18/06/2026 à 14:00

ABL Diagnostics : trajectoire de croissance confirmée et fort levier de revalorisation identifié
• Objectif de cours : 8,7 €
• Recommandation : Acheter

Woippy, le 18 juin 2026 à 14h - ABL DIAGNOSTICS (FR001400AHX6 - ABLD-FR), société de premier plan dans le domaine du diagnostic moléculaire et du génotypage, annonce la publication de la nouvelle note de recherche (flash note) d'Allinvest (Invest Securities) consécutive à l’annonce de sa feuille de route financière et de ses perspectives de croissance pour 2026.
Invest Securities (groupe AllInvest) a publié un nouveau flash d’analyse sur ABL Diagnostics, mettant en évidence une accélération significative attendue de la croissance dès 2026, soutenue par des fondamentaux solides et des relais de développement pleinement activés.

L’analyste confirme sa conviction positive en réitérant sa recommandation Acheter, tout en relevant son objectif de cours à 8,7 € (contre 8,4 € précédemment), traduisant un potentiel de revalorisation toujours élevé.

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ABL DIAGNOSTICS
2,4600 EUR Euronext Paris +2,50%

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